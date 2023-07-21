RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В СМИ заявили о "хищении" западного оружия в Украине. Минобороны опровергает

Фото: В СМИ заявили о "хищении" западного оружия в Украине, в Минобороны опровергли это (Минобороны Украины)
Автор: Сергей Пышкин

Инспекция США по линии материально-технической помощи заявила об отсутствии претензий со стороны Штатов по учету Украины военной помощи.

Об этом рассказал заместитель Министра обороны Владимир Гаврилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу органа.

Информация о "хищении" западного оружия

CNN писало, что якобы согласно отчету генерального инспектора Пентагона в Украине в прошлом году похитили "некоторое оружие и оборудование", которое было предоставлено Западом. В частности отчет охватывает период с февраля по сентябрь 2022 года. В то же время украинские спецслужбы раскрыли заговоры по похищению военной помощи.

С начала полномасштабного вторжения России Пентагон отслеживал и контролировал все американское оборудование, которое поступает в Украину. Однако он столкнулся с проблемами из-за ограниченного присутствия США в стране.

Вся помощь в Украине учтена

"Артиллерия, боеприпасы, сложные системы ПВО, бронетехника - в Украине все учтено. В прошлом году была внедрена автоматизированная система учета и прохождения всего ВВТ через логистику", - рассказал Гаврилов.

Как отметил заместитель министра обороны, благодаря помощи партнеров были введены программы LOGFAS и "Каравай". Последние же позволяют по штрих-коду и QR-коду сопровождать военную технику в воинскую часть. Также можно приехать в часть и проверить, что в ней хранится.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна в Украине