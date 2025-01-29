ЗМІ заявили про призупинення військової допомоги Україні від США: що кажуть у ЦПД

Що пишуть ЗМІ

За даними New York Times, наказ про зупинку стосується більшості програм військової та безпекової допомоги, в тому числі Україні, Тайваню та Йорданії. Адже значна частина цієї допомоги надається Державним департаментом. Однак винятком у розпорядженні є військова допомога Ізраїлю та Єгипту, а також надзвичайна продовольча допомога.

ЗМІ вважають, що таке рішення може завдати довгострокової шкоди стратегічним інтересам США.

Що кажуть у ЦПД

Водночас Коваленко заявляє, що військова допомога Україні від США не припинилась.

"Військова допомога США для України ПРОДОВЖУЄТЬСЯ за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше. Детальніше розпишу згодом, але не панікуйте через гучні заголовки і не перекручуйте, будь ласка", - написав він у Telegram.

США заморозили фінансування грантів іноземної допомоги

21 січня президент США Дональд Трамп оголосив про призупинку всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів для їх перевірки на відповідність зовнішній політиці його адміністрації.

Згідно з текстом указу, політика Сполучених Штатів полягає в тому, що жодна подальша зовнішня допомога США не повинна надаватися у спосіб, який не повністю узгоджується із зовнішньою політикою президента країни.

24 січня Держдепартамент США видав наказ про припинення всієї існуючої іноземної допомоги та призупинив надання нової фінансової підтримки.

Згодом стало відомо, що український філіал USAID також зупинив ведення проектів та фінансування. Вчора генеральний секретар ООН закликав США відновити підтримку критично важливих гуманітарних програм. Водночас держсекретар Марко Рубіо має повноваження робити винятки у відповідній ініціативі адміністрації Трампа.