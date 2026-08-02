ЗМІ заявили про обмеження на продаж дизелю в Україні: в ОККО зробили заяву

Раніше в телеграм-каналах з'явилося повідомлення про те, що автозаправні станції України нібито видаватимуть не більше 100 літрів пального на одну особу. Йшлося про обмеження на продаж дизельного палива, яке начебто вже запровадила мережа ОККО.

Автори повідомлень пояснювали такий крок бажанням не допустити швидкого вичерпання запасів пального.

Що насправді відповіли в ОККО

У компанії заявили, що інформація про запровадження обмежень на продаж пального не відповідає дійсності. Жодних лімітів на заправку автомобілів немає.

Ліміт у 100 літрів дійсно існує, проте стосується він лише відпуску пального в каністри. На заправку транспортних засобів це обмеження не поширюється.

"Просимо користуватися лише перевіреною інформацією та не поширювати недостовірні повідомлення", - заявили у компанії.

Ситуація з пальним в Україні

Тим часом ціни на пальне в Україні зростають.