У ЗМІ з'явився черговий "мирний план" Трампа щодо України

Деталі плану Трампа з'явилися після того, як президент України Володимир Зеленський попередив, що будь-яка спроба укласти мир шляхом умиротворення Росії означатиме "самогубство" для Європи.

Як зазначає The Telegraph, цей план є одним з кількох, які розглядав Трамп перед виборами. Троє представників команди республіканця розповіли виданню, що ця версія плану передбачає заморожування нинішньої лінії фронту, а Україна натомість має погодитися відкласти свої амбіції вступити до НАТО на 20 років.

В обмін на це США дадуть Україні зброю, щоб утримати Росію від відновлення війни. При цьому США не будуть ані надавати війська для патрулювання та забезпечення безпеки створеної буферної зони, ані фінансувати свою місію.

"Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи", - сказав член команди Трампа.

Згідно з планом, опублікованим The Telegraph, Трамп може закликати європейські та британські війська забезпечити 800-мильну (1200 км) буферну зону між російською та українською арміями.