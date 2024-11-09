В СМИ появился очередной "мирный план" Трампа по Украине

Британские СМИ опубликовали очередную версию так называемого "мирного плана" Дональда Трампа по Украине. Он предусматривает европейские войска в буферной зоне между Украиной и Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Детали плана Трампа появились после того, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что любая попытка заключить мир путем умиротворения России будет означать "самоубийство" для Европы.
Как отмечает The Telegraph, этот план является одним из нескольких рассматриваемых Трампом перед выборами. Трое представителей команды республиканца рассказали, что эта версия плана предусматривает замораживание нынешней линии фронта, а Украина должна согласиться отложить свои амбиции вступить в НАТО на 20 лет.
В обмен на это США дадут оружие Украине, чтобы удержать Россию от восстановления войны. При этом США не будут ни предоставлять войска для патрулирования и обеспечения безопасности созданной буферной зоны, ни финансировать свою миссию.
"Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не будем за это платить. Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы", - сказал член команды Трампа.
Согласно плану, опубликованному The Telegraph, Трамп может призвать европейские и британские войска обеспечить 800-мильную (1200 км) буферную зону между российской и украинской армиями.
Стоит отметить, что это уже по меньшей мере второй вариант "мирного плана" Дональда Трампа по Украине, который появился в СМИ. Сам Трамп никогда подробно не объяснял, что предполагает его план.
На днях издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к Трампу, опубликовало еще одну версию. По данным издания, один из планов состоит в том, что Украина пообещает не вступать в НАТО в течение как минимум 20 лет, а в обмен США будут и дальше поставлять оружие.
Кроме того, план предусматривает оставить России примерно 20% территории Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможный план Трампа, предупредил, что быстрое завершение войны может обернуться потерями для Украины.
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