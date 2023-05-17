ЗМІ встановили понад 20 європейських компаній, які досі постачають товари для армії РФ

Технології для виробництва російських ракет

Німецька компанія Vansped Logistics вже після початку війни постачала московській компанії ТОВ "Стан" (займається розробкою верстатів з числовим програмним управлінням - ред.) технологічне обладнання для ливарного виробництва. Постачання було здійснено в липні 2022 року.

"Стан" є підрядником російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Компанія постачала обладнання для "ПО "Стріла", що займається виробництвом протикорабельних ракет.

Пошив берців для армії РФ

Ростовська фірма "Донобувь" прямо на своєму сайті повідомляє, що є постачальником Міноборони РФ. Компанія купує в Німеччині взуттєвий клей та шкіру, а підошви імпортує з Італії.

Також німецька компанія Salamander продає під час війни шкіру фірмі "Компанія "Фарадей", яка також є підрядником Міноборони Росії.

Двигуни для військових кораблів

АТ "Колом'янський завод" постачають Міноборони РФ дизельні двигуни для військових кораблів. Запчастини для двигунів продає швейцарська Sipavag AG, литовська D.Kudarauskienes Warehouse та австрійська Geislinger GmbH.

Бронежилети

Бронежилети для силовиків та армії РФ виготовляє АТ НВП "КЛАС". Необхідну для виробництва фрези компанія купила в італійської фірми Minelli Carmello.