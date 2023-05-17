СМИ установили более 20 европейских компаний, до сих пор поставляющих товары для армии РФ

Европейские компании поставляют товары российским фирмам, снабжающим армию РФ микросхемами для ракет, бронежилетами и двигателями для боевых кораблей. Необходимое оборудование покупают компании, не попавшие в список санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider .

Бронежилеты для силовиков и армии РФ производит АО НПП "КЛАСС". Необходимую для производства фрезы компания купила у итальянской фирмы Minelli Carmello.

АО "Коломенский завод" снабжают Минобороны РФ дизельные двигатели для военных кораблей. Запчасти для двигателей продает швейцарская Sipavag AG, литовская D. Kudarauskienes Warehouse и австрийская Geislinger GmbH.

Также немецкая компания Salamander продает во время войны кожу фирме "Компания "Фарадей", которая также является подрядчиком Минобороны России.

Ростовская фирма "Донобувь" прямо на своем сайте сообщает, что является поставщиком Минобороны РФ. Компания покупает в Германии обувной клей и кожу, а подошвы импортирует из Италии.

"Состояние" является подрядчиком российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Компания снабжала оборудование для "ПО "Стрела", занимающегося производством противокорабельных ракет.

Немецкая компания Vansped Logistics уже после начала войны поставляла московской компании ООО "Состояние" (занимается разработкой станков с числовым программным управлением - ред.) технологическое оборудование для литейного производства. Снабжение было осуществлено в июле 2022 года.

Напомним, что представители G7 начали согласовывать позиции, чтобы в эти выходные лидеры могли четко заявить, что они будут противостоять каждой попытке уклониться от санкций в отношении России.

Новый, 11-й пакет санкций Евросоюза против России практически готов, но в него, вероятно, не войдет запрет на импорт российского трубопроводного газа.

Страны ЕС планируют помочь своим компаниям выйти с российского рынка на фоне риска обложения налогами для финансирования войны

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