ЗМІ встановили, яка компанія передасть Україні Leopard 1

За інформацією джерел видання, Rheinmetall придбав у бельгійської компанії OIP Land Systems 50 танків Leopard 1, після чого відправить їх на ремонт та модернізацію.

"Зрештою, близько 30 з 50 бойових танків будуть доставлені в Україну", - йдеться в матеріалі.

Що цьому передувало

В травні цього року виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив про спільну з Німеччиною передачу Україні 80 танків Leopard 1.

Ці танки мають 105-мм гармату і спарений кулемет MG3 7,62 мм - до 1980-х років вони вважались основними танками Німеччини. Остання модель Leopard 1А5 оснащена комп'ютеризованою системою управління вогнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 з тепловізором Carl Zeiss.

А вчора з'явилась інформація про "неназвану компанію", що закупила 50 танків Leopard 1 у компанії OIP Land Systems, що належить Фредді Верслуйсу. Він купив ці танки близько 10 років тому, коли бельгійський уряд проводив оптимізацію витрат в збройних силах.

Більш детально про Leopard 1 можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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