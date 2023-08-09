UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗМІ встановили, яка компанія передасть Україні Leopard 1

Фото: Rheinmetall купила для України 30 танків (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Німецька компанія Rheinmetall передасть Україні 30 з 50 такнів Leopard 1, придбаних у компанії OIP Land Systems.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

За інформацією джерел видання, Rheinmetall придбав у бельгійської компанії OIP Land Systems 50 танків Leopard 1, після чого відправить їх на ремонт та модернізацію.

"Зрештою, близько 30 з 50 бойових танків будуть доставлені в Україну", - йдеться в матеріалі.

Що цьому передувало

В травні цього року виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив про спільну з Німеччиною передачу Україні 80 танків Leopard 1.

Ці танки мають 105-мм гармату і спарений кулемет MG3 7,62 мм - до 1980-х років вони вважались основними танками Німеччини. Остання модель Leopard 1А5 оснащена комп'ютеризованою системою управління вогнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 з тепловізором Carl Zeiss.

А вчора з'явилась інформація про "неназвану компанію", що закупила 50 танків Leopard 1 у компанії OIP Land Systems, що належить Фредді Верслуйсу. Він купив ці танки близько 10 років тому, коли бельгійський уряд проводив оптимізацію витрат в збройних силах.

Більш детально про Leopard 1 можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Танк Leopard