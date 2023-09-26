ua en ru
Вт, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗМІ визначили місце можливого удару HIMARS по пункту управління росіян під Херсоном

Вівторок 26 вересня 2023 14:42
UA EN RU
ЗМІ визначили місце можливого удару HIMARS по пункту управління росіян під Херсоном Ілюстративне фото: ЗМІ визначили місце можливого удару HIMARS по пункту управління росіян під Херсоном (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Удар українських захисників за допомогою ракет HIMARS, ймовірно, прийшовся по тимчасовому пункту управління окупантів у селі Раденськ Херсонській області.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на "Схеми".

Журналісти змогли ідентифікувати місце можливого удару ракетами HIMARS по штабу окупантів у Херсонській області.

Вони повідомили, що "бавовна", ймовірно, сталася у районі населеного пункту Раденськ в Олешківській міській громаді Херсонського району.

ЗМІ визначили місце можливого удару HIMARS по пункту управління росіян під Херсоном

За інформацією "Радіо Свобода", удар був завданий 18 вересня.

HIMARS вразив пункт управління росіян під Херсоном

Сьогодні РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ повідомило, що наші бійці вразили тимчасовий пункт управління військ РФ у Херсонській області в той момент, коли ті проводили щоденну нараду. Внаслідок цього 8 російських офіцерів загинула, ще 7 отримали поранення.

При цьому зазначимо, що 19 вересня російські пропагандисти заявляли про удар по штабу російських сил під Херсоном та значну кількість загиблих офіцерів. Хоча вони писали, що йдеться нібито про "штаб 7-ої дивізії ВДВ".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область РСЗО
NEWS
Атака "Шахедів" на порти, пункт пропуску та ракетні удари: наслідки нічного обстрілу України
Атака "Шахедів" на порти, пункт пропуску та ракетні удари: наслідки нічного обстрілу України
DAILY
Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни