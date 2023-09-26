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СМИ определили место возможного удара HIMARS по пункту управления россиян под Херсоном

Вторник 26 сентября 2023 14:42
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СМИ определили место возможного удара HIMARS по пункту управления россиян под Херсоном Иллюстративное фото: СМИ определили место возможного удара HIMARS по пункту управления россиян под Херсоном (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Удар украинских защитников с помощью ракет HIMARS, вероятно, пришелся по временному пункту управления окrупантов в селе Раденск Херсонской области.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на "Схемы".

Журналисты смогли идентифицировать место возможного удара ракетами HIMARS по штабу оккупантов в Херсонской области.

Они сообщили, что "бавовна", вероятно, произошла в районе населенного пункта Раденск в Олешковской городской общине Херсонского района.

СМИ определили место возможного удара HIMARS по пункту управления россиян под Херсоном

По информации "Радио Свобода", удар был нанесен 18 сентября.

HIMARS поразил пункт управления россиян под Херсоном

Сегодня РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ сообщило, что наши бойцы поразили временный пункт управления войск РФ в Херсонской области в тот момент, когда они проводили ежедневное совещание. В результате 8 российских офицеров погибли, еще 7 получили ранения.

При этом отметим, что 19 сентября российские пропагандисты заявляли об ударе по штабу российских сил под Херсоном и о значительном количестве погибших офицеров. Хотя они писали, что речь идет якобы о "штабе 7-й дивизии ВДВ".

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Российская Федерация Херсонская область РСЗО
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