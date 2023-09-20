Два провідні німецькі виробники верстатів потрапили до списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів SPINNER та DMG MORI до переліку міжнародних спонсорів війни. Верстати цих компаній РФ використовує для виробництва зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Як зазначається, верстати цих компаній Росія продовжує утримувати та купувати попри введені проти неї санкції. Без них вона не здатна виготовляти зброю та компоненти до неї.

SPINNER

Так, на вебсайті офіційного дистриб’ютора компанії SPINNER у Росії ООО "ШПИННЕР", вказано, що він працює "у звичайному режимі".

За даними Export Genius, з 24 лютого 2022 року по 30 червня 2023 року, до Росії було імпортовано верстатів та комплектуючих SPINNER на майже 15 млн доларів. Після початку широкомасштабної війни, обсяг постачання обладнання компанії до країни-агресора збільшився на 500%.

Серед імпортерів - підприємства російського військово-промислового комплексу, що розробляють та виготовляють компоненти до літаків Су та МІГ. Вони вже перебувають під санкціями країн санкційної коаліції, однак це не заважає їм отримувати нові німецькі верстати.

DMG MORI

Компанія DMG MORI, має 16 виробничих заводів і 113 торгово-сервісних центрів у 88 країнах світу. Її послуги компанії охоплюють увесь життєвий цикл верстата, включно з навчанням, ремонтом, технічним обслуговуванням та обслуговуванням запасних частин.

На ринку Росії DMG MORI представлена через ТОВ "ДМГ Мори Рус", яке управляє верстатобудівним заводом в Ульянівську - ТОВ "Ульяновский станкостроительный завод".

Наприкінці лютого 2022 року DMG MORI оголосила про припинення всіх продажів і обслуговування в Росії, а також усього виробництва на своєму заводі в Ульяновську.

Однак насправді DMG MORI досі залишається активним учасником на ринку Росії, що суперечить її офіційним заявам.

Згідно з даними ухвали арбітражного суду Москви від 03.07.2023 ТОВ "ДМГ Мори Рус" здійснило у липні та серпні 2022 року постачання верстатних комплектуючих для дочірнього підприємства ПАТ "ОДК-Сатурн" - АТ "Сатурн - инструментальный завод", яке виробляє газотурбінні двигуни для військової авіації.

"У той час як німецький народ надає безпрецендентну оборонну допомогу Україні для захисту від російської агресії, німецькі компанії Spinner та DMG MORI продовжують співпрацю з РФ, підтримуючи її військовий потенціал", - наголосили у НАЗК.

Список міжнародних спонсорів війни

НАЗК повідомляло, що головною метою включення компаній у цей список є репутаційний тиск. До переліку вже внесено близько 30 міжнародних компаній.

Зокрема, нещодавно у список потрапили американські корпорації PepsiCo та Mars. Попри заяви про скорочення свого бізнесу, вони продовжують працювати на території Росії та сплачують податки.