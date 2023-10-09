ЗМІ виявили компанію з Москви, яка публічно закуповує західні товари для війни

Московська компанія "Стс технологія" публічно купує іноземні військові товари і не приховує призначення продукції. Товари ввозяться в РФ з позначкою "для потреб "СВО".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням видання " Важливі історії ".

Зазначається, що сума угод цієї компанії з березня 2022 року по жовтень 2023 року склала близько 10 млрд рублів (100 млн доларів).

ТОВ "Стс технологія" ввезло бронежилетів на 4,6 млрд (46,1 млн доларів), бронешоломів на 2,6 млрд (26 млн доларів), пластин для бронежилетів на 1,5 млрд (15 млн доларів) і захисних окулярів на 1 млрд (10 млн доларів).

Раніше ця компанія займалася постачанням і встановленням машинобудівного обладнання. У 2022 році виручка цього ТОВ зросла більш ніж удесятеро порівняно з 2021-м роком.

Де компанія закуповує військові товари

Власник "Стс технології" - уродженець Сирії Усама Абдулкадер Альмама, має російське громадянство. На нього зареєстровано близько 20 дрібних компаній у Росії у сфері готельного та ресторанного бізнесу, торгівлі та харчової промисловості.

Головний постачальник товарів для війни проти України - китайська Xinxing Guangzhou Import&Export, яка продає військову форму, взуття, спорядження та сумки з 1989 року, а також має власну фабрику з виробництва куленепробивних виробів.

Поставки у РФ оформляли через посередників у Туреччині. Найбільші посередники - Fiador Group Danismanlik (заснована 2022 року і продає будматеріали, харчову продукцію, електроніку та інші товари) і Asay Ve Dis Ticaret (будматеріали, системи автоматизації для будівництва та інструменти). Обидві компанії зареєстровані в Стамбулі.

Що про це говорить власник компанії

Альмама повідомив журналістам, що компанію "Стс технологія" у нього нібито відібрали.

"Цю компанію вже 3 роки як у мене відібрали бандити, як і інші компанії. І мені нічого не відомо чим займається зараз. І знати їх не хочу навіть. Хто відібрав - із задоволенням розповім як продам мій будинок і ресторан і поїду", - відповів він.

Гендиректор "Стс технології" прочитав запитання журналістів у Telegram і видалив чат. Також уточнюється, що жодна з них не перебуває під санкціями.

Росія обходить західні санкції

Російські авіакомпанії з травня минулого року по червень 2023 закупили в обхід санкцій запчастини на суму не менше 1,2 млрд доларів. Ця сума може не враховувати всі поставки.

Також лавина безпрецедентних у світовій історії західних санкцій, що буквально обвалилася на Росію, за півтора року так і не змогла зупинити потік електроніки в країну-агресор.

У ЄС попередили компанії з Європи та інші уряди про можливу заборону на продаж компонентів Туреччині, Індії та Казахстану через реекспорт Росії.