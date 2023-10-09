СМИ обнаружили компанию из Москвы, которая публично закупает западные товары для войны

Московская компания "Стс технология" публично покупает иностранные военные товары и не скрывает назначения продукции. Товары ввозятся в РФ с пометкой "для нужд "СВО".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Важные истории ".

Отмечается, что сумма сделок этой компании с марта 2022 года по октябрь 2023 года составила около 10 млрд рублей (100 млн долларов).

ООО "Стс технология" ввезло бронежилетов на 4,6 млрд (46,1 млн долларов), бронешлемов на 2,6 млрд (26 млн долларов), пластин для бронежилетов на 1,5 млрд (15 млн долларов) и защитных очков на 1 млрд (10 млн долларов).

Ранее эта компания занималась поставкой и установкой машиностроительного оборудования. В 2022 году выручка этого ООО выросла более чем в десять раз по сравнению с 2021-м годом.

Где компания закупает военные товары

Владелец "Стс технологии" - уроженец Сирии Усама Абдулкадер Альмама, имеет российское гражданство. На него зарегистрировано около 20 мелких компаний в России в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, торговли и пищевой промышленности.

Главный поставщик товаров для войны против Украины - китайская Xinxing Guangzhou Import&Export, которая продает военную форму, обувь, снаряжение и сумки с 1989 года, а также имеет собственную фабрику по производству пуленепробиваемых изделий.

Поставки в РФ оформляли через посредников в Турции. Крупнейшие посредники - Fiador Group Danismanlik (основана в 2022 году и продает стройматериалы, пищевую продукцию, электронику и другие товары) и Asay Ve Dis Ticaret (стройматериалы, системы автоматизации для строительства и инструменты). Обе компании зарегистрированы в Стамбуле.

Что об этом говорит владелец компании

Альмама сообщил журналистам, что компанию "Стс технология" у него якобы отобрали.

"Эту компанию уже 3 года как у меня отобрали бандиты, как и другие компании. И мне ничего не известно чем занимается сейчас. И знать их не хочу даже. Кто отобрал - с удовольствием расскажу как продам мой дом и ресторан и уеду", - ответил он.

Гендиректор "Стс технологии" прочитал вопрос журналистов в Telegram и удалил чат. Также уточняется, что ни одна из них не находится под санкциями.

Россия обходит западные санкции

Российские авиакомпании с мая прошлого года по июнь 2023 года закупили в обход санкций запчасти на сумму не менее 1,2 млрд долларов. Эта сумма может не учитывать все поставки.

Также буквально обрушившаяся на Россию лавина беспрецедентных в мировой истории западных санкций за полтора года так и не смогла остановить поток электроники в страну-агрессор.

В ЕС предупредили компании из Европы и другие правительства о возможном запрете на продажу компонентов Турции, Индии и Казахстана из-за реэкспорта России.