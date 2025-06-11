СМИ разоблачили продажу электронных сигарет прямо в центре Киева: что известно

Несмотря на действующий запрет, в столичных торговых центрах до сих пор свободно продают ароматизированные электронные сигареты. Причем даже несовершеннолетним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование информационного агентства УНИАН.

Так, журналисты зафиксировали неоднократные случаи нарушения законодательства: в рамках расследования 16-летняя девушка без труда приобрела запрещенные изделия в нескольких популярных ТРЦ.

В частности, в "Гулливере" продавщица без проверки документов предложила вейпы со вкусами, запрещенными украинским законодательством. В ТРЦ "Блокбастер", который ориентирован на семейную аудиторию, товар также продали без вопросов о возрасте.

Согласно официальным данным Министерства здравоохранения, каждый пятый украинский подросток уже потребляет е-сигареты. Закон, запрещающий продажу ароматизированных вейпов, вступил в силу в 2023 году, а с 2024-го - полностью имплементирован. Его целью было уменьшить потребление никотиновой продукции среди молодежи. Однако реальная ситуация демонстрирует, что запрет работает лишь формально.

Ситуация осложняется тем, что в торговых точках в основном представлен нелегальный товар - без акцизных марок и налогового контроля. Часто маркировка выполнена на иностранном языке, а уровень никотина в изделиях превышает разрешенные нормы.

Авторы расследования акцентируют внимание, что несмотря на многочисленные нарушения, государственные органы не демонстрируют должной реакции на проблему. Таможня, полиция, Госпродпотребслужба и другие учреждения, похоже, не в состоянии остановить оборот запрещенной продукции.