Економіка

ЗМІ спростували заяви металургів про "найдорожчу електроенергію" в Україні

Фото: які ціни на електроенергію в Україні (GettyImages)
Автор: Сергій Новіков

В Україні з’явилась інформація про можливе закриття одного з найбільших промислових підприємств країни - “АрселорМіттал Кривий Ріг”. Причиною нібито стали високі ціни на електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegraf.

Однак журналісти з’ясували, що ситуація виглядає інакше. Хоча компанія повідомила про збитки у 3,8 млрд грн за п’ять місяців 2025 року та прогнозує додаткові витрати через нові цінові обмеження, реальні тарифи для бізнесу на електроенергію нижчі.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев наголошує, що проблема металургійних підприємств полягає не стільки у тарифах, скільки у самій моделі їх роботи.

"Діяльність таких підприємств може залишатися збитковою за будь-якої ціни на електроенергію. Металурги традиційно апелюють до держави, аби отримати субсидії чи пільги", - пояснив він.

Таким чином, заяви про "найдорожчу електроенергію" в Україні та ризик зупинки виробництва більше виглядають як спроба отримати пільги від держави, ніж як об’єктивна оцінка ринку.

