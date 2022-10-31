ЗМІ розповіли про сварку Зеленського та Байдена у червні. Але потім відносини стали міцнішими

З того часу, як Росія почала війну проти України, телефонні розмови між Байденом і Зеленським відбувалися щоразу, коли США оголошували про новий пакет військової допомоги.

Але телефонна розмова між двома лідерами у червні закінчилася сваркою. За словами чотирьох людей, знайомих з цією телефонною розмовою, тільки-но Байден закінчив говорити Зеленському, що він щойно дав зелене світло передачі ще одного мільярда доларів США у вигляді озброєння, Зеленський почав перераховувати всю додаткову допомогу, якої на той момент гостро потребувала воююча країна. .

За словами високопосадовців США, Байден у відповідь підвищив голос і заявив, що американський народ був досить щедрим, а його адміністрація та американські військові старанно працювали, щоб допомогти Україні, а Зеленський міг би висловити трохи більше подяки.

У Білому домі також зазначають, що відносини Байдена та Зеленського значно покращилися після червневої телефонної розмови, зокрема, завдяки окремій заяві президента України, в якій він похвалив США за їхню щедру допомогу.