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ЗМІ розповіли про сварку Зеленського та Байдена у червні. Але потім відносини стали міцнішими

Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Фінансова та військова підтримка Сполученими Штатами України з кожним місяцем стає комплекснішою. Але під час телефонної розмови у червні 2022 року між президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським сталася сварка, спричинена темпами постачання військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

З того часу, як Росія почала війну проти України, телефонні розмови між Байденом і Зеленським відбувалися щоразу, коли США оголошували про новий пакет військової допомоги.

Але телефонна розмова між двома лідерами у червні закінчилася сваркою. За словами чотирьох людей, знайомих з цією телефонною розмовою, тільки-но Байден закінчив говорити Зеленському, що він щойно дав зелене світло передачі ще одного мільярда доларів США у вигляді озброєння, Зеленський почав перераховувати всю додаткову допомогу, якої на той момент гостро потребувала воююча країна. .

За словами високопосадовців США, Байден у відповідь підвищив голос і заявив, що американський народ був досить щедрим, а його адміністрація та американські військові старанно працювали, щоб допомогти Україні, а Зеленський міг би висловити трохи більше подяки.

У Білому домі також зазначають, що відносини Байдена та Зеленського значно покращилися після червневої телефонної розмови, зокрема, завдяки окремій заяві президента України, в якій він похвалив США за їхню щедру допомогу.

Раніше повідомлялося, що Байден відреагував на рішення Росії щодо зернової угоди. За його словами, у такий спосіб Росія намагається посилити голод у світі.

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Володимир ЗеленськийДжозеф Байден