RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СМИ рассказали о ссоре Зеленского и Байдена в июне. Но потом отношения стали крепче

Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Финансовая и военная поддержка Соединенными Штатами Украины с каждым месяцем становится более комплексной. Но во время телефонного разговора в июне 2022 года между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским произошла ссора, вызванная темпами поставки военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

С тех пор как Россия начала войну против Украины, телефонные разговоры между Байденом и Зеленским происходили каждый раз, когда США объявляли о новом пакете военной помощи.

Но телефонный разговор между двумя лидерами в июне закончился ссорой. По словам четырех человек, знакомых с этим телефонным разговором, едва Байден закончил говорить Зеленскому, что он только что дал зеленый свет передаче еще одного миллиарда долларов США в виде вооружения, Зеленский начал перечислять всю дополнительную помощь, в которой на тот момент остро нуждалась воюющая страна.

По словам высокопоставленных чиновников США, Байден в ответ повысил голос и заявил, что американский народ был довольно щедрым, а его администрация и американские военные усердно работали, чтобы помочь Украине, а Зеленский мог бы выразить немного больше благодарности.

В Белом доме также отмечают, что отношения Байдена и Зеленского значительно улучшились после июньского телефонного разговора, в частности, благодаря отдельному заявлению президента Украины, в котором он похвалил США за их щедрую помощь.

Ранее сообщалось, что Байден отреагировал на решение России по зерновой сделке. По его словам, таким образом Россия пытается усилить голод в мире.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДжозеф Байден