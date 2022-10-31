ua ru
Пн, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗМІ розповіли про сварку Зеленського та Байдена у червні. Але потім відносини стали міцнішими

Новость на русском →
Київ, Понеділок 31 жовтня 2022 15:21
ЗМІ розповіли про сварку Зеленського та Байдена у червні. Але потім відносини стали міцнішими Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Фінансова та військова підтримка Сполученими Штатами України з кожним місяцем стає комплекснішою. Але під час телефонної розмови у червні 2022 року між президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським сталася сварка, спричинена темпами постачання військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

З того часу, як Росія почала війну проти України, телефонні розмови між Байденом і Зеленським відбувалися щоразу, коли США оголошували про новий пакет військової допомоги.

Але телефонна розмова між двома лідерами у червні закінчилася сваркою. За словами чотирьох людей, знайомих з цією телефонною розмовою, тільки-но Байден закінчив говорити Зеленському, що він щойно дав зелене світло передачі ще одного мільярда доларів США у вигляді озброєння, Зеленський почав перераховувати всю додаткову допомогу, якої на той момент гостро потребувала воююча країна. .

За словами високопосадовців США, Байден у відповідь підвищив голос і заявив, що американський народ був досить щедрим, а його адміністрація та американські військові старанно працювали, щоб допомогти Україні, а Зеленський міг би висловити трохи більше подяки.

У Білому домі також зазначають, що відносини Байдена та Зеленського значно покращилися після червневої телефонної розмови, зокрема, завдяки окремій заяві президента України, в якій він похвалив США за їхню щедру допомогу.

Раніше повідомлялося, що Байден відреагував на рішення Росії щодо зернової угоди. За його словами, у такий спосіб Росія намагається посилити голод у світі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Джозеф Байден
NEWS
Росія зранку завдала масованого удару по Україні: усі актуальні подробиці
Росія зранку завдала масованого удару по Україні: усі актуальні подробиці
DAILY
Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України