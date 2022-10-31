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СМИ рассказали о ссоре Зеленского и Байдена в июне. Но потом отношения стали крепче

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Киев, Понедельник 31 октября 2022 15:21
СМИ рассказали о ссоре Зеленского и Байдена в июне. Но потом отношения стали крепче Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Финансовая и военная поддержка Соединенными Штатами Украины с каждым месяцем становится более комплексной. Но во время телефонного разговора в июне 2022 года между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским произошла ссора, вызванная темпами поставки военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

С тех пор как Россия начала войну против Украины, телефонные разговоры между Байденом и Зеленским происходили каждый раз, когда США объявляли о новом пакете военной помощи.

Но телефонный разговор между двумя лидерами в июне закончился ссорой. По словам четырех человек, знакомых с этим телефонным разговором, едва Байден закончил говорить Зеленскому, что он только что дал зеленый свет передаче еще одного миллиарда долларов США в виде вооружения, Зеленский начал перечислять всю дополнительную помощь, в которой на тот момент остро нуждалась воюющая страна.

По словам высокопоставленных чиновников США, Байден в ответ повысил голос и заявил, что американский народ был довольно щедрым, а его администрация и американские военные усердно работали, чтобы помочь Украине, а Зеленский мог бы выразить немного больше благодарности.

В Белом доме также отмечают, что отношения Байдена и Зеленского значительно улучшились после июньского телефонного разговора, в частности, благодаря отдельному заявлению президента Украины, в котором он похвалил США за их щедрую помощь.

Ранее сообщалось, что Байден отреагировал на решение России по зерновой сделке. По его словам, таким образом Россия пытается усилить голод в мире.

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