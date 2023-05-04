ЗМІ повідомили про затяжку комендантську годину в Запоріжжі. Мерія спростувала

Сьогодні ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що у Запоріжжі оголошено затяжну комендантську годину на 9 травня. У мерії повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Запорізької міської ради.
Як зазначається, деякі ЗМІ розповсюдили інформацію з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва про те, що у Запоріжжі оголошено комендантську годину з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня.
У відповідь на численні звернення городян міськрада Запоріжжя повідомила, що ця інформація не відповідає дійсності:
"Довга" комендантська година у Запоріжжі не оголошувалась.Можливо, ЗМІ помилково використали та оприлюднили інформацію, яка стосувалася подій минулого року", - наголосили в мерії.
Нагадаємо, раніше речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, чи введуть затяжну комендантську годину до 9 травня в Одесі.
Також раніше ми писали, що у Херсоні запровадять цілодобову комендантську годину, що триватиме з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня.
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