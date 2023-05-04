ЗМІ повідомили про затяжку комендантську годину в Запоріжжі. Мерія спростувала

Сьогодні ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що у Запоріжжі оголошено затяжну комендантську годину на 9 травня. У мерії повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Запорізької міської ради.

Як зазначається, деякі ЗМІ розповсюдили інформацію з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва про те, що у Запоріжжі оголошено комендантську годину з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня.

У відповідь на численні звернення городян міськрада Запоріжжя повідомила, що ця інформація не відповідає дійсності:

"Довга" комендантська година у Запоріжжі не оголошувалась.Можливо, ЗМІ помилково використали та оприлюднили інформацію, яка стосувалася подій минулого року", - наголосили в мерії.