Вирішить ОВА. Гуменюк розповіла, чи введуть затяжну комендантську годину до 9 травня в Одесі

Одеські військові надали рекомандації владі міста щодо заходів на 9 травня. Однако остаточне рішення щодо введення тривалої комендантської години буде вирішувати саме влада.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ми надали відповідні рекомендації місцевій владі. Все ж таки приймати рішення має обласна військова адміністрація. Яке рішення буде, вони його проголосять. На даному етапі не маємо від них відповіді", - розповіла Гуменюк.

За її словами, дані рекомендації стосуються обмеження скупчення людей, а також додаткового посилення.При цьому обмеження пересування цивільних у місті протягом 9 травня не надавалось.