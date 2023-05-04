Вирішить ОВА. Гуменюк розповіла, чи введуть затяжну комендантську годину до 9 травня в Одесі
Одеські військові надали рекомандації владі міста щодо заходів на 9 травня. Однако остаточне рішення щодо введення тривалої комендантської години буде вирішувати саме влада.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
"Ми надали відповідні рекомендації місцевій владі. Все ж таки приймати рішення має обласна військова адміністрація. Яке рішення буде, вони його проголосять. На даному етапі не маємо від них відповіді", - розповіла Гуменюк.
За її словами, дані рекомендації стосуються обмеження скупчення людей, а також додаткового посилення.При цьому обмеження пересування цивільних у місті протягом 9 травня не надавалось.
Нагадаємо, у Херсоні запровадять цілодобову комендантську годину, що триватиме з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня.
Окрім того, у Херсоні до кінця травня має запрацювати система оповіщення.
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