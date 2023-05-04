СМИ сообщили о затяжном комендантском часе в Запорожье. Мэрия опровергла

Сегодня СМИ распространили информацию о том, что в Запорожье объявлен затяжной комендантский час на 9 мая. В мэрии сообщили, что эта информация не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожского городского совета.
Как отмечается, некоторые СМИ распространили информацию со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева о том, что в Запорожье объявлен комендантский час с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая.
В ответ на многочисленные обращения горожан горсовет Запорожья сообщил, что эта информация не соответствует действительности:
"Долгий" комендантский час в Запорожье не объявлялся. Возможно, СМИ ошибочно использовали и обнародовали информацию, которая касалась событий прошлого года", - отметили в мэрии.
Напомним, ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, введут ли затяжной комендантский час до 9 мая в Одессе.
Также ранее мы писали, что в Херсоне будет введен круглосуточный комендантский час, который продлится с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая.
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