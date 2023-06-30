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ЗМІ повідомили про удар безпілотників по базі ПВК "Вагнера" у Лівії

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Ливія, П'ятниця 30 червня 2023 11:11
ЗМІ повідомили про удар безпілотників по базі ПВК "Вагнера" у Лівії Фото: ЗМІ повідомили про удар безпілотників по базі ПВК "Вагнера" у Лівії (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Безпілотники невідомого походження завдали ударів по авіабазі Аль-Харруба на сході Лівії, де, ймовірно, знаходилися найманці ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AfricaRadio.

Зокрема, джерело, яке побажало залишитися неназваним, повідомило, що безпілотники "невідомого походження завдали удару по авіабазі Аль-Харруба, розташованої за 150 км на південний схід від Бенгазі (схід), де мали знаходитися елементи ПВК "Вагнера".

"Внаслідок ударів ніхто не постраждав", - додала він.

Про удар дронів по базі ПВК повідомив також Arabi21 з посиланням на джерело в Міноборони Лівії. Співрозмовник видання розповів, що йдеться про куплені в Туреччині апарати Bayraktar Akıncı, вони належать владі Лівії.

ПВК "Вагнера" у Лівії

Найманці ПВК "Вагнера" брали участь у бойових діях на території Лівії з 2018 року.

В 2020 році президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що в Лівії на боці сил Лівійської національної армії генерала Халіфи Хафтара воює дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера"

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ПВК Вагнера
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