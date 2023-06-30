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СМИ сообщили об ударе беспилотников по базе ЧВК "Вагнера" в Ливии

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Ливия, Пятница 30 июня 2023 11:11
СМИ сообщили об ударе беспилотников по базе ЧВК "Вагнера" в Ливии Фото: СМИ сообщили об ударе беспилотников по базе ЧВК "Вагнера" в Ливии (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Беспилотники неизвестного происхождения нанесли удары по авиабазе Аль-Харруба на востоке Ливии, где, вероятно, находились наемники ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AfricaRadio.

В частности, источник, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что беспилотники "неизвестного происхождения нанесли удар по авиабазе Аль-Харруба, расположенной в 150 км к юго-востоку от Бенгази (восток), где должны были находиться элементы ЧВК "Вагнера".

"В результате ударов никто не пострадал", - добавила он.

Об ударе дронов по базе ЧВК сообщил также Arabi21 со ссылкой на источник в Минобороны Ливии. Собеседник издания рассказал, что речь идет о купленных в Турции аппаратах Bayraktar Akıncı, они принадлежат властям Ливии.

ЧВК "Вагнера" в Ливии

Наемники ЧВК "Вагнера" принимали участие в боевых действиях на территории Ливии с 2018 года.

В 2020 году президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что в Ливии на стороне сил Ливийской национальной армии генерала Халифа Хафтара воюет две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера".

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ЧВК Вагнера
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