СМИ сообщили об ударе беспилотников по базе ЧВК "Вагнера" в Ливии

Беспилотники неизвестного происхождения нанесли удары по авиабазе Аль-Харруба на востоке Ливии, где, вероятно, находились наемники ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AfricaRadio .

В частности, и сточник, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что беспилотники "неизвестного происхождения нанесли удар по авиабазе Аль-Харруба, расположенной в 150 км к юго-востоку от Бенгази (восток), где должны были находиться элементы ЧВК "Вагнера".

"В результате ударов никто не пострадал", - добавила он.

Об ударе дронов по базе ЧВК сообщил также Arabi21 со ссылкой на источник в Минобороны Ливии. Собеседник издания рассказал, что речь идет о купленных в Турции аппаратах Bayraktar Akıncı, они принадлежат властям Ливии.

ЧВК "Вагнера" в Ливии

Наемники ЧВК "Вагнера" принимали участие в боевых действиях на территории Ливии с 2018 года.

В 2020 году президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что в Ливии на стороне сил Ливийской национальной армии генерала Халифа Хафтара воюет две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера".