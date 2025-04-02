ЗМІ повідомили про "пошук ухилянтів" в чатах ОСББ: що кажуть у поліції

Працівників поліції почали додавати у чати ОСББ, однак це не пов'язано з мобілізаційними заходами

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили в поліції Київської області.

Що передувало

Напередодні у ЗМІ та соціальних мережах було поширено інформацію про те, що до чатів ОСББ почали додавати правоохоронців. Деякі користувачі почали писати, що це є одним із заходів для пошуку "ухилянтів" від мобілізації.

Згодом з'ясувалось, що в одному з районів Київської області правоохоронці дійсно було додано до чату ОСББ, однак це була ініціатива самих голів ОСББ. На їх думку, завдяки поліцейському буде моніторитись та контролюватись громадський порядок в будинку.

Що кажуть у поліції

За даними відомства, було встановлено, чи мають зв'язок участь офіцерів громади в чатах ОСББ та мобілізаційні заходи.

"У соцмережах набуло поширення відео із коментарем поліцейського офіцера громади щодо безпеки мешканців на ввіреній йому території. Йшлося про долучення ПОГа до чату ОСББ, аби швидше реагувати на порушення та допомагати громадянам. Із відповідним проханням до поліцейського звернулись жителі", - розповіли у поліції.

Там зазначили, що деякі користувачі соцмереж трактували інформацію викривлено, пов’язуючи це із заходами мобілізації.

"Закликаємо користуватись перевіреними джерелами та не поширювати неправдиву інформацію", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, раніше поліція попередила українців про нову схему шахраїв, з допомогою якої ті отримують доступ до особистих акаунтів і даних. Зокрема, зловмисники використовують для цього образливі коментарі у соцмережах.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.