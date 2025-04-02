Хитра пастка від шахраїв. У поліції попередили українців про нову небезпеку у соцмережах
Поліція попереджає українців про нову схему шахраїв, з допомогою якої ті отримують доступ до особистих акаунтів і даних. Зловмисники для цього використовують образливі коментарі у соцмережах.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МВС у Facebook.
Як діє схема
"Невідомі профілі залишають образливі коментарі чи надсилають повідомлення в Instagram. Вони викликають емоційну реакцію, провокуючи користувача перейти на їхній профіль. На сторінці є посилання, яке перекидає на фішингову сторінку. Якщо користувач на нього переходить, то відбувається злам акаунту або викрадення особистих даних і грошей", - попереджають у поліції.
Як вберегтися:
- не переходьте за підозрілими посиланнями;
- увімкніть двофакторну автентифікацію;
- обмежте можливість коментування для незнайомців;
- блокуйте акаунти, що поширюють хейт.
Що робити, якщо стали жертвою кібершахраїв
Якщо ви таки стали жертвою шахраїв, потрібно звернутися до кіберполіції. Це можна зробити кількома способами:
- написати на електронну адресу: callcenter@cyberpolice.gov.ua;
- зателефонувати за номером 0 800 505 170;
- написати заяву і відправити на поштову адресу: Департамент кіберполіції Національної поліції України, м. Київ, вул. Бориспільська 19.
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Раніше ми писали про те, що шахраї придумали нову схему "Електронні петиції", завдяки яким крадуть доступ до акаунтів українців.
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