Хитра пастка від шахраїв. У поліції попередили українців про нову небезпеку у соцмережах

Поліція попереджає українців про нову схему шахраїв, з допомогою якої ті отримують доступ до особистих акаунтів і даних. Зловмисники для цього використовують образливі коментарі у соцмережах.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МВС у Facebook .

Як діє схема

"Невідомі профілі залишають образливі коментарі чи надсилають повідомлення в Instagram. Вони викликають емоційну реакцію, провокуючи користувача перейти на їхній профіль. На сторінці є посилання, яке перекидає на фішингову сторінку. Якщо користувач на нього переходить, то відбувається злам акаунту або викрадення особистих даних і грошей", - попереджають у поліції.

Як вберегтися:

не переходьте за підозрілими посиланнями;

увімкніть двофакторну автентифікацію;

обмежте можливість коментування для незнайомців;

блокуйте акаунти, що поширюють хейт.

Що робити, якщо стали жертвою кібершахраїв

Якщо ви таки стали жертвою шахраїв, потрібно звернутися до кіберполіції. Це можна зробити кількома способами: