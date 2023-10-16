СМИ сообщили о согласовании прекращения огня в секторе Газы. Израиль отрицает

Израиль заявил, что на юге сектора Газа продолжаются ведение военной операции. Тель-Авив подчеркивает, что сообщения в СМИ о якобы согласовании с США и Египтом начала там "режима тишины" с сегодняшнего утра не соответствуют действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Как отмечает канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, информация в прессе о том, что страна согласилась прекратить огонь на юге сектора Газа, чтобы позволить открыть пограничный переход Рафах для пропуска гуманитарной помощи в регион - некорректная.

"На данный момент нет прекращения огня для гуманитарной помощи в секторе Газа и выезда иностранцев", - идет речь в кратком заявлении ведомства.

Что этому предшествовало

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух сотрудников египетских служб безопасности сообщало о том, что Израиль согласовал с США и Египтом начало прекращения огня с 9 часов утра в понедельник, 16 октября.

Утверждалось, что прекращение огня будто бы продлится несколько часов, но собеседники агентства не уточнили точную продолжительность.

Перед этим в Египте заявляли, что в последние дни переход Рафах оставался открытым с египетской стороны, но был выведен из строя из-за израильских ударов на палестинской стороне.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили сотни гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС из-за самого смертельного нападения на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

Израиль заявил, что не будет ни одного гуманитарного прорыва в осаде сектора Газа до тех пор, пока все заложники, захваченные ХАМАСом, не будут освобождены.

15 октября советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Израиль возобновил водоснабжение юга Газы.