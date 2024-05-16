ЗМІ повідомили про масові обшуки у депутата Бундестагу через зв'язки з платформою Медведчука

Правоохоронці проводять масові обшуки у топ-політика з партії "Альтернатива для Німеччини" Петра Бистрона. Його підозрюють у зв'язках із медіаплатформою колишнього українського депутата Віктора Медведчука.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
Прокуратура Мюнхена порушила розслідування щодо депутата Петра Бистрона, і від ранку вже відбулися обшуки в кількох його об'єктах нерухомості в Берліні та Баварії, а також на Майорці.
За інформацією журналістів, до парламентського офісу Бистрона в Бундестазі також прибули співробітники поліції. Політика від "Альтернативи для Німеччини" підозрюють у хабарництві та відмиванні грошей. Раніше Бундестаг схвалив ці заходи проти Бистрона і тим самим зняв із нього недоторканність.
Розслідування проти Бистрона пов'язане зі справою навколо проросійського пропагандистського видання "Голос Європи". Наприкінці березня влада Чехії ввела санкції щодо платформи.
Вона вважає, що медіапортал, який базується в Празі, є операцією з впливу, а курує його кум російського диктатора Медведчук.
"Повідомляється також, що ця медіакомпанія таємно надавала фінансову підтримку дружнім Росії кандидатам на європейських виборах у червні", - пише видання.
За даними влади, до числа ймовірних одержувачів грошей входить і Бистрон. Він посідає друге місце в списку "Альтернативи для Німеччини" на виборах до Європарламенту. Як обвинувачення проти нього використовують секретні аудіо- та відеозаписи від чеської розвідувальної служби. Бистрон часто давав інтерв'ю "Голосу Європи", де він поширював інформацію в інтересах РФ.
На початку квітня правоохоронці Німеччини взялися за справу про можливі виплати депутату Бундестагу Бистрону від проросійської інтернет-платформи "Голос Європи".
А в лютому ЗМІ повідомляли, що депутат Бистрон, імовірно, таємно відвідав Білорусь наприкінці 2022 року і не вказав цю інформацію у звіті про поїздку.
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