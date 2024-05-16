ЗМІ повідомили про масові обшуки у депутата Бундестагу через зв'язки з платформою Медведчука

Прокуратура Мюнхена порушила розслідування щодо депутата Петра Бистрона, і від ранку вже відбулися обшуки в кількох його об'єктах нерухомості в Берліні та Баварії, а також на Майорці.

За інформацією журналістів, до парламентського офісу Бистрона в Бундестазі також прибули співробітники поліції. Політика від "Альтернативи для Німеччини" підозрюють у хабарництві та відмиванні грошей. Раніше Бундестаг схвалив ці заходи проти Бистрона і тим самим зняв із нього недоторканність.

Що лягло в основу кримінальної справи

Розслідування проти Бистрона пов'язане зі справою навколо проросійського пропагандистського видання "Голос Європи". Наприкінці березня влада Чехії ввела санкції щодо платформи.

Вона вважає, що медіапортал, який базується в Празі, є операцією з впливу, а курує його кум російського диктатора Медведчук.

"Повідомляється також, що ця медіакомпанія таємно надавала фінансову підтримку дружнім Росії кандидатам на європейських виборах у червні", - пише видання.

За даними влади, до числа ймовірних одержувачів грошей входить і Бистрон. Він посідає друге місце в списку "Альтернативи для Німеччини" на виборах до Європарламенту. Як обвинувачення проти нього використовують секретні аудіо- та відеозаписи від чеської розвідувальної служби. Бистрон часто давав інтерв'ю "Голосу Європи", де він поширював інформацію в інтересах РФ.