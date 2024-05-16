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ЗМІ повідомили про масові обшуки у депутата Бундестагу через зв'язки з платформою Медведчука

Архівне фото: Петр Бистрон (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці проводять масові обшуки у топ-політика з партії "Альтернатива для Німеччини" Петра Бистрона. Його підозрюють у зв'язках із медіаплатформою колишнього українського депутата Віктора Медведчука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Прокуратура Мюнхена порушила розслідування щодо депутата Петра Бистрона, і від ранку вже відбулися обшуки в кількох його об'єктах нерухомості в Берліні та Баварії, а також на Майорці. 

За інформацією журналістів, до парламентського офісу Бистрона в Бундестазі також прибули співробітники поліції. Політика від "Альтернативи для Німеччини" підозрюють у хабарництві та відмиванні грошей. Раніше Бундестаг схвалив ці заходи проти Бистрона і тим самим зняв із нього недоторканність. 

Що лягло в основу кримінальної справи

Розслідування проти Бистрона пов'язане зі справою навколо проросійського пропагандистського видання "Голос Європи". Наприкінці березня влада Чехії ввела санкції щодо платформи. 

Вона вважає, що медіапортал, який базується в Празі, є операцією з впливу, а курує його кум російського диктатора Медведчук.

"Повідомляється також, що ця медіакомпанія таємно надавала фінансову підтримку дружнім Росії кандидатам на європейських виборах у червні", - пише видання.

За даними влади, до числа ймовірних одержувачів грошей входить і Бистрон. Він посідає друге місце в списку "Альтернативи для Німеччини" на виборах до Європарламенту. Як обвинувачення проти нього використовують секретні аудіо- та відеозаписи від чеської розвідувальної служби. Бистрон часто давав інтерв'ю "Голосу Європи", де він поширював інформацію в інтересах РФ.

Скандальний депутат Бундестагу

На початку квітня правоохоронці Німеччини взялися за справу про можливі виплати депутату Бундестагу Бистрону від проросійської інтернет-платформи "Голос Європи".

А в лютому ЗМІ повідомляли, що депутат Бистрон, імовірно, таємно відвідав Білорусь наприкінці 2022 року і не вказав цю інформацію у звіті про поїздку.

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