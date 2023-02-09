Німецький ультраправий депутат таємно відвідував Білорусь наприкінці 2022 року, - ЗМІ

Депутат від ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" Петр Бістрон, ймовірно, таємно відвідав Білорусь наприкінці 2022 року і не вказав цю інформацію у звіті про поїздку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND .

Як зазначає видання, джерело в литовських прикордонних органах стверджує, що Бістрон за допомогою наземного транспорту в'їхав до Білорусі через прикордонне місто Медінінкай 16 листопада і повернувся 19 листопада.

При цьому по дорозі назад його нібито перевірили прикордонники Литви. Вони також записали ім'я водія, що його супроводжував. Але в самій прикордонній службі відмовилися коментувати цю інформацію.

Журналісти зазначають, що мета такого візиту німецького депутата до країни, яка підтримує Росію у її війні проти України, залишається невідомою. Сам він відмовляється надавати коментарі.

Примітно, що Бістрон є членом комітету Бундестагу із закордонних справ. Глава цього комітету Міхаель Рот підтвердив поїздку ультраправого політика до Литви наприкінці 2022 року, оскільки той подався на закордонну поїздку.

"Ні в офіційній заявці на поїздку, ні в подальшому звіті про поїздку пана Бістрона немає жодної згадки про подальшу поїздку до Білорусі", - зазначив він.

Рот підкреслив, що він хоче порушити питання про можливу скандальну поїздку Бістрона до Білорусі на засіданні комітету, оскільки такі вчинки не є на користь "всього Бундестагу".