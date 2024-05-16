RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СМИ сообщили о массовых обысках у депутата Бундестага из-за связей с платформой Медведчука

Архивное фото: Петр Быстрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители проводят массовые обыски у топ-политика из партии "Альтернатива для Германии" Петра Быстрона. Его подозревают в связях с медиаплатформой бывшего украинского депутата Виктора Медведчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Прокуратура Мюнхена возбудила расследование в отношении депутата Петра Быстрона, и с утра уже прошли обыски в нескольких его объектах недвижимости в Берлине и Баварии, а также на Майорке. 

По информации журналистов, в парламентский офис Быстрона в Бундестаге также прибыли сотрудники полиции. Политика от "Альтернативы для Германии" подозревают во взяточничестве и отмывании денег. Ранее Бундестаг одобрил эти меры против Быстрона и тем самым снял с него неприкосновенность. 

Что легло в основу уголовного дела

Расследование против Быстрона связано с делом вокруг пророссийского пропагандистского издания "Голос Европы". В конце марта власти Чехии ввели санкции в отношении платформы. 

Они считают, что медиапортал, который базируется в Праге, является операцией по влиянию, а курирует его кум российского диктатора Медведчук.

"Сообщается также, что эта медиакомпания тайно оказывала финансовую поддержку дружественным России кандидатам на европейских выборах в июне", - пишет издание.

По данным властей, в число вероятных получателей денег входит и Быстрон. Он занимает второе место в списке "Альтернативы для Германии" на выборах в Европарламент. В качестве обвинения против него используют секретные аудио- и видеозаписи от чешской разведывательной службы. Бистрон часто давал интервью "Голосу Европы", где он распространял информацию в интересах РФ.

Скандальный депутат Бундестага

В начале апреля правоохранители Германии принялись за дело о возможных выплатах депутату Бундестага Быстрону от пророссийской интернет-платформы "Голос Европы".

А в феврале СМИ сообщали, что депутат Быстрон предположительно тайно посетил Беларусь в конце 2022 года и не указал эту информацию в отчете о поездке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор МедведчукРоссийская ФедерацияБундестаг