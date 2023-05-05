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ЗМІ показали супутникові знімки після пожежі на нафтобазах під Таманню та у Севастополі

Фото: у мережі показали наслідки пожежі на нафтобазах у Севастополі та Тамані (t.me/Crimeanwind)
Автор: Наталія Юрченко

З'явилися супутникові знімки наслідків масштабних пожеж на нафтобазах у порту Севастополя та порту поблизу Тамані у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Супутник зафіксував, що на нафтобазі компанії "Таманнефтегаз" поряд з портом Тамань згорів один резервуар. Пожежа на нафтобазі виникла 3 травня, а росіяни заявляли, що причиною загоряння було "падіння безпілотника".

На інших супутникових знімках зафіксована нафтобаза у порту окупованого Севастополя. Внаслідок масштабної пожежі згоріли декілька резервуарів. Ще два резервуари, які вціліли, пошкоджені через горіння сусідніх.

Нагадаємо, 29 квітня у тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі.

Пізніше в Генштабі уточнили, що нафтобаза, яка згоріла, забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту Росії, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України.

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Російська ФедераціяСевастопільПожежа