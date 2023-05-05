ua ru
Пт, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗМІ показали супутникові знімки після пожежі на нафтобазах під Таманню та у Севастополі

Новость на русском →
Севастополь, П'ятниця 05 травня 2023 13:15
ЗМІ показали супутникові знімки після пожежі на нафтобазах під Таманню та у Севастополі Фото: у мережі показали наслідки пожежі на нафтобазах у Севастополі та Тамані (t.me/Crimeanwind)
Автор: Наталія Юрченко

З'явилися супутникові знімки наслідків масштабних пожеж на нафтобазах у порту Севастополя та порту поблизу Тамані у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Супутник зафіксував, що на нафтобазі компанії "Таманнефтегаз" поряд з портом Тамань згорів один резервуар. Пожежа на нафтобазі виникла 3 травня, а росіяни заявляли, що причиною загоряння було "падіння безпілотника".

На інших супутникових знімках зафіксована нафтобаза у порту окупованого Севастополя. Внаслідок масштабної пожежі згоріли декілька резервуарів. Ще два резервуари, які вціліли, пошкоджені через горіння сусідніх.

Нагадаємо, 29 квітня у тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі.

Пізніше в Генштабі уточнили, що нафтобаза, яка згоріла, забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту Росії, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Севастопіль Пожежа
NEWS
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою