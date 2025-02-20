ЗМІ показали кадри бойової роботи винищувача F-16 на фронті

"Тиша. Мороз. Робимо у полі репортаж про підрозділ важких дронів. Раптом впізнаваний наростаючий гул реактивного двигуна, і у сторону фронту, за сусідньою посадкою, на наднизькій висоті пролітає літак", - розповів Дубчак.

Як розповів журналістам один з військових, це пролетів F-16 з додатковими баками. За хвилину-дві він розвернувся і полетів назад.

"Винищувач F-16 лишив у небі сліди двигуна у місці, де він відпустив на швидкому підйомі свій смертоносний вантаж у напрямку атакуючої російської армії. Нам це підняло настрій", - додав головний редактор Frontliner.

Фото: кадри бойової роботи винищувача F-16 на фронті (facebook.com/FrontlinerUA)