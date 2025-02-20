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СМИ показали кадры боевой работы истребителя F-16 на фронте

Фото: истребитель F-16 (facebook.com/FrontlinerUA)
Автор: Татьяна Степанова

Издание Frontliner показало кадры боевой работы истребителя F-16 на одном из направлений фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой основателя и главного редактора Frontliner Андрея Дубчака в Facebook.

"Тишина. Мороз. Делаем в поле репортаж о подразделении тяжелых дронов. Вдруг узнаваемый нарастающий гул реактивного двигателя, и в сторону фронта, за соседней посадкой, на сверхнизкой высоте пролетает самолет", - рассказал Дубчак.

Как рассказал журналистам один из военных, это пролетел F-16 с дополнительными баками. Через минуту-две он развернулся и улетел обратно.

"Истребитель F-16 оставил в небе следы двигателя в месте, где он отпустил на быстром подъеме свой смертоносный груз в направлении атакующей российской армии. Нам это подняло настроение", - добавил главный редактор Frontliner.

 

Фото: кадры боевой работы истребителя F-16 на фронте (facebook.com/FrontlinerUA)

 

Поставка F-16 Украине

Напомним, в 2023 году Украина и ее союзники создали авиационную коалицию, с целью предоставления Украине боевых самолетов F-16. По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно минимум 128 истребителей F-16.

Уже в августе 2024 года стало официально известно, что Силы обороны получили первые F-16 от Нидерландов и Дании. Между тем Бельгия планирует передать 30 истребителей до конца 2028 года.

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