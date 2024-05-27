У Мін'юсті розповіли, скільки в'язнів уже приєдналися до лав ЗСУ

В Україні вже понад 600 ув'язнених вийшли з в'язниць та приєдналися до Збройних сил у рамках мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції України Дениса Малюськи в ефірі телемарафону.

За словами Малюськи, його міністерство стежить, щоб усі вимоги щодо мобілізації ув'язнених були дотримані. Це необхідно для того, щоб ті, хто все ще сумнівається, бачили, що засуджених тренують і забезпечують відповідно до стандартів.

"Вже 613 ув'язнених вийшли та приєдналися до лав збройних сил, проходять відповідну підготовку", - розповів голова Мін'юсту.

Мобілізація засуджених

Варто зауважити, що від початку повномасштабної війни в Україні мобілізацію засуджених було заборонено на законодавчому рівні.

Нещодавно український парламент вирішив змінити такі правила - тепер ув'язнені можуть служити у лавах ЗСУ. Для цього ухвалили відповідний закон.

Як розповів Малюська, засуджених направлять до штурмових підрозділів. Поки що вони проходять підготовку.

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