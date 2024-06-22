ЗМІ пишуть про ураження "Панцир-С" під Бєлгородом. Губернатор запевняє, що "горить трава"

Місцеві ЗМІ пишуть, що у суботу, 22 червня, у районі селища Дубове за вісім кілометрів від Бєлгорода була уражена пускова установка зенітно- ракетного комплексу "Панцир-С".

Як стверджують у мережі, система ППО нібито була атакована касетними боєприпасами, а екіпажу вдалося вижити. Над місцем "прильоту" помітили дим.

Фото: під Бєлгородом був уражений "Панцир-С" (t.me/belpepel)

При цьому губернатор Бєлгородської області запевняє, що російська ППО збила декілька цілей на підльоті до Бєлгорода. За його словами, у районі селище Дубова "горіла трава".

ЗМІ зазначають, що під Бєлгородом дійсно горіла трава після ураження "Панцир-С".