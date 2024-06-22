ЗМІ пишуть про ураження "Панцир-С" під Бєлгородом. Губернатор запевняє, що "горить трава"

Біля Бєлгорода могла бути уражена пускова установка російського комплексу ППО "Панцир-С". Але російські чиновники стверджують, що нібито горить трава.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra та губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова у Telegram.
Місцеві ЗМІ пишуть, що у суботу, 22 червня, у районі селища Дубове за вісім кілометрів від Бєлгорода була уражена пускова установка зенітно- ракетного комплексу "Панцир-С".
Як стверджують у мережі, система ППО нібито була атакована касетними боєприпасами, а екіпажу вдалося вижити. Над місцем "прильоту" помітили дим.
Фото: під Бєлгородом був уражений "Панцир-С" (t.me/belpepel)
При цьому губернатор Бєлгородської області запевняє, що російська ППО збила декілька цілей на підльоті до Бєлгорода. За його словами, у районі селище Дубова "горіла трава".
ЗМІ зазначають, що під Бєлгородом дійсно горіла трава після ураження "Панцир-С".
"Панцир-С" - це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Ця система, а також її новіша версія "Панцир-С1" використовуються для ближнього прикриття цивільних та військових об’єктів.
Зазначимо, що саме ці комплекси були встановлені біля Кремля та інших важливих об'єктів у Москві й інших містах Росії.
Також нагадаємо, що на початку 2024 року українські спецслужби атакували завод "Щегловський вал" у Тулі. Там виробляють зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С".
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