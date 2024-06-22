СМИ пишут о поражении "Панцирь-С" под Белгородом. Губернатор уверяет, что "горит трава"

Возле Белгорода могла быть поражена пусковая установка российского комплекса ПВО "Панцирь-С". Но российские чиновники утверждают, что якобы горит трава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.
Местные СМИ пишут, что в субботу, 22 июня, в районе поселка Дубовое в восьми километрах от Белгорода была поражена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С".
Как утверждают в сети, система ПВО якобы была атакована кассетными боеприпасами, а экипажу удалось выжить. Над местом "прилета" заметили дым.
Фото: под Белгородом был поражен "Панцирь-С" (t.me/belpepel)
При этом губернатор Белгородской области уверяет, что российская ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду. По его словам, в районе поселка Дубовое "горела трава".
СМИ отмечают, что под Белгородом действительно горела трава после поражения "Панцирь-С".
"Панцирь-С" - это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования. Эта система, а также ее более новая версия "Панцирь-С1" используются для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов.
Отметим, что именно эти комплексы были установлены возле Кремля и других важных объектов в Москве и других городах России.
Также напомним, что в начале 2024 года украинские спецслужбы атаковали завод "Щегловский вал" в Туле. Там производят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С".
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