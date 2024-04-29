ЗМІ пишуть, що ТЦК у Черкасах призупинив прийом документів на відстрочку: чи так це

У ЗМІ з'явилася інформація, що в Черкасах територіальні центри комплектування тимчасово не приймають документи на відстрочку від мобілізації. У Сухопутних військ відреагували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " 18000 " та коментар начальника служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо.

Що написали у ЗМІ

Видання "18000" із посиланням на коментар спікера Черкаського територіального центру комплектування Аліни Кривошеї стверджує, що у Черкасах тимчасово припинили приймати документи на відстрочку.

"Після набрання чинності закона про мобілізацію мають змінитися правила надання відстрочок. Алгоритм має бути затверджений постановою Кабміну. Щоб люди зараз не витрачали даремно час і власні ресурси, тимчасово призупинено прийняття документів. Адже розгляд пакета документів перевищує термін набрання чинності нового закона", - наводить видання її слова.

При цьому, як уточнюють журналісти, документи знову прийматимуть після того, як закон про мобілізацію набуде чинності.

Реакція Сухопутних військ

Спікер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо коментарі РБК-Україна відреагував на такі твердження.

"Зрозуміло, що це неправдива інформація", - наголосив він.

При цьому Фітьо допустив, що слова спікера Черкаського ТЦК могли вирвати із контексту.