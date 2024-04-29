СМИ пишут, что ТЦК в Черкассах приостановил прием документов на отсрочку: так ли это

В СМИ появилась информация о том, что в Черкассах территориальные центры комплектования временно не принимают документы на отсрочку от мобилизации. В Сухопутных войсках отреагировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " 18000 " и комментарий начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо.

Что написали в СМИ

Издание "18000" со ссылкой на комментарий спикера Черкасского территориального центра комплектования Алины Кривошеи утверждает, что в Черкассах временно прекратили принимать документы на отсрочку.

"После вступления в силу закона о мобилизации должны измениться правила предоставления отсрочек. Алгоритм должен быть утвержден постановлением Кабмина. Чтобы люди сейчас не тратили зря время и собственные ресурсы, временно приостановлено принятие документов. Ведь рассмотрение пакета документов превышает срок вступления в силу нового закона", - приводит издание ее слова.

При этом, как уточняют журналисты, документы будут снова принимать после того, как закон о мобилизации вступит в силу.

Реакция Сухопутных войск

Спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо комментарии РБК-Украина отреагировал на такие утверждения.

"Ясно, что это неправдивая информация", - подчеркнул он.

При этом Фитьо допустил, что слова спикера Черкасского ТЦК могли вырвать из контекста.