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ЗМІ підтвердили загибель командира збитого над Азовським морем літака А-50

П'ятниця 02 лютого 2024 21:18
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ЗМІ підтвердили загибель командира збитого над Азовським морем літака А-50 Фото: літак А-50 (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Журналісти та волонтери з'ясували ім'я командира російського літака А-50, який було збито у січня 2024 року над Азовським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

За даними ЗМІ, командира російського літака дальньої розвідки радіолокації А-50 звали В'ячеслав Левченко. При цьому у соцмережах пишуть, що його дружині вже повідомили про загибель чоловіка.

Їй сказали, що Левченко та весь екіпаж літака А-50 вважається зниклим безвісти.

Окрім цього журналісти встановили, що з 19 січня до списку загиблих на війні в Україні росіян додалося ще 1176 осіб, включаючи 15 військових у званні від підполковника та вище.

Знищення літаків А-50 та Іл-22 РФ

РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони 14 січня повідомляло, що ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили ІЛ-22. 15 січня офіційно знищення двох літаків підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Раніше речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що збиття літаків радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного командного пункту Іл-22 РФ може відстрочити майбутні ракетні удари загарбників. Водночас вона назвала поки що "гучною заявою" наявність повного контролю в українських сил над повітряним простором Азовського та Чорного морів після збиття російських літаків.

Нагадаємо, вже 19 січня в акваторії Азовського моря було зафіксовано російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. 21 січня стало відомо, що внаслідок пошкодження повітряного командного пункту Іл-22 над Азовським морем загинув командир російського літака.

Докладніше про те, чому важливим є знищення А-50 і в чому унікальність цієї операції - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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