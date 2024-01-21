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Пошкодження Іл-22 в Азовському морі. Росіяни підтвердили загибель командира літака

Україна, Неділя 21 січня 2024 11:22
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Пошкодження Іл-22 в Азовському морі. Росіяни підтвердили загибель командира літака Ілюстративне фото: росіяни підтвердили загибель командира літака Іл-22 (t-me-yigal_levin)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок пошкодження повітряного командного пункту Іл-22 над Азовським морем загинув командир російського літака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

У мережі зазначають, що старший пілот майор Віктор Клімов загинув 14 січня. Саме тоді Сили оборони України підбили Іл-22. Літак посадив другий пілот.

Ліквідацію командира літака підтвердив російський льотчик-випробувач Олександр Гарнаєв. Відповідний пост він опублікував у своєму Facebook.

Пошкодження Іл-22 в Азовському морі. Росіяни підтвердили загибель командира літака

скриншот facebook.com/alexander.garnaev

Знищення літака А-50 та пошкодження Іл-22

Нагадаємо, 14 січня ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 та підбили Іл-22.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що збиття літака радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного командного пункту Іл-22 може відстрочити майбутні ракетні удари.

Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат вважає, що це навряд чи серйозно вплине на можливості ворога завдавати масовані удари.

За даними ГУР Міноборони, Росія має ще до десяти літаків А-50 двох різних модифікацій.

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