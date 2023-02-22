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"Гроші роблять чудеса": Буданов прокоментував збільшення пожеж на території Росії

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Україна, Середа 22 лютого 2023 10:04
"Гроші роблять чудеса": Буданов прокоментував збільшення пожеж на території Росії Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олександр Білоус

Значне збільшення великих пожеж на території Росії останнім часом це не випадковість. Діють матеріальні стимули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова українському Forbes.

"Багато з цього не випадковість. Постійно щось горить. Сигналізаційна апаратура на залізних дорогах, вона горить щодня кілька разів, на різних магістралях постійно на 2-3 години, інколи на 5-6 годин, призупиняється на всій ділянці рух. Зрозуміло, що воно не просто так горить", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи допомагають у збільшенні пожеж українці в Росії, Буданов пояснив: "Чому тільки українці? Я б сказав так - гроші роблять чудеса".

Нагадаємо, великі пожежі на території Росії відбуваються щодня. Наприклад, 22 лютого у Красноярську згорів склад горить склад із побутовою технікою, серед яких холодильники, з яких росіяни вилучають напівпровідники для військової промисловості.

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Пожежа Російська Федерація
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