"Гроші роблять чудеса": Буданов прокоментував збільшення пожеж на території Росії
Значне збільшення великих пожеж на території Росії останнім часом це не випадковість. Діють матеріальні стимули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова українському Forbes.
"Багато з цього не випадковість. Постійно щось горить. Сигналізаційна апаратура на залізних дорогах, вона горить щодня кілька разів, на різних магістралях постійно на 2-3 години, інколи на 5-6 годин, призупиняється на всій ділянці рух. Зрозуміло, що воно не просто так горить", - сказав він.
Відповідаючи на питання, чи допомагають у збільшенні пожеж українці в Росії, Буданов пояснив: "Чому тільки українці? Я б сказав так - гроші роблять чудеса".
Нагадаємо, великі пожежі на території Росії відбуваються щодня. Наприклад, 22 лютого у Красноярську згорів склад горить склад із побутовою технікою, серед яких холодильники, з яких росіяни вилучають напівпровідники для військової промисловості.