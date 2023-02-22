"Гроші роблять чудеса": Буданов прокоментував збільшення пожеж на території Росії

"Багато з цього не випадковість. Постійно щось горить. Сигналізаційна апаратура на залізних дорогах, вона горить щодня кілька разів, на різних магістралях постійно на 2-3 години, інколи на 5-6 годин, призупиняється на всій ділянці рух. Зрозуміло, що воно не просто так горить", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи допомагають у збільшенні пожеж українці в Росії, Буданов пояснив: "Чому тільки українці? Я б сказав так - гроші роблять чудеса".