ЗМІ написали, що Румунія почала збивати "Шахеди". В Бухаресті зробили заяву

У Румунії виявили російські "Шахеди"

Нагадаємо, в ніч на 25 липня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Одним з напрямком удару була Одеська область. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, три "Шахеди" перетнули кордон з Румунією.

Пізніше Румунія підтвердила, що на території країни виявили уламки російських "Шахедів".

До Міністерства закордонних справ Румунії викликали тимчасового повіреного у справах посольства РФ у Бухаресті через інцидент з дронами.

Детальніше про те, як країни НАТО відреагували на прольоти дронів РФ у Румунії - у матеріалі РБК-Україна.

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