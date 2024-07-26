UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗМІ написали, що Румунія почала збивати "Шахеди". В Бухаресті зробили заяву

Фото: Румунія заперечила, що збивала російські "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі заявили, що нібито у Румунії збивали російські дрони-камікадзе під час атаки Росії на Україну. Бухарест заперечив цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Румунії у Facebook.

Днями у соцмережі Twitter (X) та на інших платформах поширили інформацію, що нібито засоби протиповітряної оборони румунської армії, розгорнуті на кордоні з Україною, відкрили вогонь по російських безпілотниках. У мережі заявили, що нібито "Шахеди" знищували за допомогою зеніток Gepard.

Міністерство оборони Румунії заперечило цю інформацію. 

"Ця так звана "інформація" не має реального підґрунтя. Атаки, здійснені Російською Федерацією, були націлені на українську портову інфраструктуру на Дунаї, а не на територію Румунії, а сили і засоби Міноборони, дислоковані в районі кордону з Україною, не вели вогонь по засобах нападу РФ", - йдеться у повідомленні.

facebook.com/mapn.ro

 

У Румунії виявили російські "Шахеди"

Нагадаємо, в ніч на 25 липня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Одним з напрямком удару була Одеська область. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, три "Шахеди" перетнули кордон з Румунією.

Пізніше Румунія підтвердила, що на території країни виявили уламки російських "Шахедів".

До Міністерства закордонних справ Румунії викликали тимчасового повіреного у справах посольства РФ у Бухаресті через інцидент з дронами.

Детальніше про те, як країни НАТО відреагували на прольоти дронів РФ у Румунії - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяРумуніяППОДрониАтака дронів