СМИ написали, что Румыния начала сбивать "Шахеды". В Бухаресте сделали заявление

В сети заявили, что якобы в Румынии сбивали российские дроны-камикадзе во время атаки России на Украину. Бухарест отрицает эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Румынии в Facebook.
На днях в соцсети Twitter (X) и на других платформах распространили информацию, что якобы средства противовоздушной обороны румынской армии, развернутые на границе с Украиной, открыли огонь по российским беспилотникам. В сети заявили, что якобы "Шахеды" уничтожали с помощью зениток Gepard.
Министерство обороны Румынии отрицает эту информацию.
"Эта так называемая "информация" не имеет реальной основы. Атаки, совершенные Российской Федерацией, были нацелены на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае, а не на территорию Румынии, а силы и средства Минобороны, дислоцированные в районе границы с Украиной, не вели огонь по средствах нападения РФ", - говорится в сообщении.
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Напомним, в ночь на 25 июля российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. Одним из направлений удара была Одесская область. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, три "Шахеда" пересекли границу с Румынией.
Позже Румыния подтвердила, что на территории страны обнаружили обломки российских "Шахедов".
В Министерство иностранных дел Румынии вызвали временного поверенного в делах посольства РФ в Бухаресте из-за инцидента с дронами.
Детальнее о том, как страны НАТО отреагировали на пролеты дронов РФ в Румынии - в материале РБК-Украина.
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