Зеленський розповів, як сприйняли український план перемоги в ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на пресконференції за підсумками участі в засіданні Євроради.

"Сьогодні в нас була дуже продуктивна розмова з усіма членами ЄС. З усіма колегами. 18 з них коментували план перемоги. І я дуже вдячний, що у мене була закрита частина розмови з союзниками і після нашої дуже відвертої розмови в принципі більшість тих, хто виступав, були повністю на боці підтримки плану перемоги", - заявив Зеленський.

Президент висловив вдячність, що зміг представити деталі плану в ЄС.

"Я радий, що наші команди будуть працювати далі", - сказав глава держави.