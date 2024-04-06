Однієї Туреччини мало для посередництва у перемовинах з РФ, - Зеленський

Президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану необхідно зрозуміти, що його країни буде мало для того, щоб відбулись перемовини між Україною та Росією.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

"Туреччина допомагала нам з полоненими. Це факт. Вони хочуть бути посередниками. Але президент Ердоган повинен знати, що нам мало однієї Туреччини як посередника. Для нас формат саміту миру краще. Я не думаю, що одна Туреччина зможе затиснути політику Путіна", - сказав президент.

За його словами, Туреччина буде у списку країн, які можуть виконувати посередницьку місію.

"Формат, який ми плануємо сьогодні щодо формули, він дуже складний, бо треба зібрати багато різних країн. Зібрати їх всіх, знайти формат, як йти далі, погодитись з ним. Ось така країн, я вважаю, може принаймні спробувати примусити Росію до миру", - сказав Зеленський.

Позиція Туреччини щодо війни

Варто зазначити, що влада Туреччини займає нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Анкара заявляє, що підтримує суверенітет України, при цьому прямо не засуджує Москву. Однак президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган неодноразово заявляв про те, що хоче бути "посередником" для того, щоб розпочати переговори Росії з Україною.

На початку повномасштабної війни у Стамбулі проходили переговори між Україною та Росією, але це не принесло значних результатів. Також Туреччина була посередником у створенні "зернового коридору" та декількох обмінах полоненими.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна продовжує добиватися посередництва між Україною та РФ, а глава МЗС Туреччини сказав про необхідність "припинення вогню".

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