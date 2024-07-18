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ЗМІ написали про аварію на Південноукраїнській АЕС. Стало відомо, чи це правда

Ілюстративне фото: в Україні поширили чутки про аварію на Південноукраїнській АЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські ЗМІ написали, що на Південноукраїнській АЕС нібито сталася аварія, яка призвела до проблем зі світлом у низці регіонів. Такі чутки є фейковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

Що написали журналісти

Українські ЗМІ з посиланням на директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка стверджували, що на Південноукраїнській АЕС останніми днями через спеку могли згоріти три трансформатори струму. Це, як додавав Харченко, спричинило відключення від мережі одного з реакторів.

Експерт уточнював, що така ситуація призвела до значних проблем з електропостачанням на лівому березі України, зокрема у Дніпрі та Сумах.

Харченко також розповів, що сьогодні, 18 липня, на Південноукраїнській АЕС, ймовірно, згорів ще один трансформатор.

Реакція Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

У Центрі наголосили, що інформація про аварію трансформаторів на Південноукраїнській АЕС є неправдивою.

Також у Центрі з посиланням на "Енергоатом" зазначили, що:

  • атомні електростанції України, зокрема, Південноукраїнська АЕС, працюють без технічних порушень та у штатному режимі;
  • персонал на АЕС забезпечує надійну експлуатацію об'єктів;
  • радіаційний стан на станції у межах норми.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 18 липня, у Києві та 11 регіонах України застосували чотири черги відключень світла одночасно. Така ситуація склалася через те, що на двох енергооб'єктах сталася аварія.

Тому, наприклад, у столиці сьогодні, 18 липня, електропостачання обмежували у світло-сірих зонах графіків.

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АЕСЭнергоатомЕлектроенергіяВимкнення світла