ЗМІ написали про аварію на Південноукраїнській АЕС. Стало відомо, чи це правда

Українські ЗМІ написали, що на Південноукраїнській АЕС нібито сталася аварія, яка призвела до проблем зі світлом у низці регіонів. Такі чутки є фейковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook .

Що написали журналісти

Українські ЗМІ з посиланням на директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка стверджували, що на Південноукраїнській АЕС останніми днями через спеку могли згоріти три трансформатори струму. Це, як додавав Харченко, спричинило відключення від мережі одного з реакторів.

Експерт уточнював, що така ситуація призвела до значних проблем з електропостачанням на лівому березі України, зокрема у Дніпрі та Сумах.

Харченко також розповів, що сьогодні, 18 липня, на Південноукраїнській АЕС, ймовірно, згорів ще один трансформатор.

Реакція Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

У Центрі наголосили, що інформація про аварію трансформаторів на Південноукраїнській АЕС є неправдивою.

Також у Центрі з посиланням на "Енергоатом" зазначили, що: