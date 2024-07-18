СМИ написали об аварии на Южноукраинской АЭС. Стало известно, правда ли это

Украинские СМИ написали, что на Южноукраинской АЭС якобы произошла авария, которая привела к проблемам со светом в ряде регионов. Такие слухи являются фейковыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook .

Что написали журналисты

Украинские СМИ со ссылкой на директора Центра исследования энергетики Александра Харченко утверждали, что на Южноукраинской АЭС в последние дни из-за жары могло сгореть три трансформатора тока. Это, как добавлял Харченко, привело к отключению от сети одного из реакторов.

Эксперт уточнял, что такая ситуация привела к значительным проблемам с электроснабжением на левом берегу Украины, в том числе в Днепре и Сумах.

Также Харченко рассказал, что сегодня, 18 июля, на Южноукраинской АЭС, вероятно, сгорел еще один трансформатор.

Реакция Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

В Центре подчеркнули, что информация об аварии трансформаторов на Южноукраинской АЭС является ложной.

Также в Центре со ссылкой на "Энергоатом" отметили, что: