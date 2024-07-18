СМИ написали об аварии на Южноукраинской АЭС. Стало известно, правда ли это
Украинские СМИ написали, что на Южноукраинской АЭС якобы произошла авария, которая привела к проблемам со светом в ряде регионов. Такие слухи являются фейковыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.
Что написали журналисты
Украинские СМИ со ссылкой на директора Центра исследования энергетики Александра Харченко утверждали, что на Южноукраинской АЭС в последние дни из-за жары могло сгореть три трансформатора тока. Это, как добавлял Харченко, привело к отключению от сети одного из реакторов.
Эксперт уточнял, что такая ситуация привела к значительным проблемам с электроснабжением на левом берегу Украины, в том числе в Днепре и Сумах.
Также Харченко рассказал, что сегодня, 18 июля, на Южноукраинской АЭС, вероятно, сгорел еще один трансформатор.
Реакция Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности
В Центре подчеркнули, что информация об аварии трансформаторов на Южноукраинской АЭС является ложной.
Также в Центре со ссылкой на "Энергоатом" отметили, что:
- атомные электростанции Украины, в частности, Южноукраинская АЭС, работают без технических нарушений и в штатном режиме;
- персонал на АЭС обеспечивает надежную эксплуатацию объектов;
- радиационное состояние на станции в пределах нормы.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 18 июля, в Киеве и 11 регионах Украины применили четыре очереди отключений света одновременно. Такая ситуация сложилась из-за того, что на двух энергообъектах произошла авария.
Поэтому, к примеру, в столице сегодня, 18 июля, электроснабжение ограничивали в светло серых зонах графиков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.