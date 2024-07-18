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СМИ написали об аварии на Южноукраинской АЭС. Стало известно, правда ли это

Четверг 18 июля 2024 20:41
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СМИ написали об аварии на Южноукраинской АЭС. Стало известно, правда ли это Иллюстративное фото: в Украине распространили слухи об аварии на Южноукраинской АЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские СМИ написали, что на Южноукраинской АЭС якобы произошла авария, которая привела к проблемам со светом в ряде регионов. Такие слухи являются фейковыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

Что написали журналисты

Украинские СМИ со ссылкой на директора Центра исследования энергетики Александра Харченко утверждали, что на Южноукраинской АЭС в последние дни из-за жары могло сгореть три трансформатора тока. Это, как добавлял Харченко, привело к отключению от сети одного из реакторов.

Эксперт уточнял, что такая ситуация привела к значительным проблемам с электроснабжением на левом берегу Украины, в том числе в Днепре и Сумах.

Также Харченко рассказал, что сегодня, 18 июля, на Южноукраинской АЭС, вероятно, сгорел еще один трансформатор.

Реакция Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

В Центре подчеркнули, что информация об аварии трансформаторов на Южноукраинской АЭС является ложной.

Также в Центре со ссылкой на "Энергоатом" отметили, что:

  • атомные электростанции Украины, в частности, Южноукраинская АЭС, работают без технических нарушений и в штатном режиме;
  • персонал на АЭС обеспечивает надежную эксплуатацию объектов;
  • радиационное состояние на станции в пределах нормы.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 18 июля, в Киеве и 11 регионах Украины применили четыре очереди отключений света одновременно. Такая ситуация сложилась из-за того, что на двух энергообъектах произошла авария.

Поэтому, к примеру, в столице сегодня, 18 июля, электроснабжение ограничивали в светло серых зонах графиков.

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АЭС Энергоатом Электроэнергия Отключение света
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