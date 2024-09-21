ЗМІ написали про 80 тисяч втрат українських військових у війні. Що каже Зеленський

"80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша ніж та, що була опублікована. Суттєво", - сказав він.

Що цьому передувало

17 вересня американська газета The Wall Street Journal написала, що число вбитих і поранених українців та росіян, які беруть участь у війні, досягло нібито приблизно 1 мільйона.

Як стверджують журналісти, у ході військових дій було нібито вбито 80 тисяч українських військовослужбовців і 200 тисяч - російських.